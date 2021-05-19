Правительство прекращает регулирование цен на газ для теплокоммунэнерго — Шмыгаль

С 20 мая 2021 правительство больше не будет регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго. Также оно не будет обязывать Нафтогаз продавать голубое топливо для них по фиксированной цене.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— Это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа, — подчеркнул премьер.

По его словам, этот шаг позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду.

— Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной цене на газ, — добавил Шмыгаль.

Начиная с 20 мая все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно.

Кроме того, Шмыгаль поручил Минрегиону и Минэнергетики в течение трех недель выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины.

Как отметил премьер, министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ.

Цена на газ

Увеличение добычи газа в Украине является одним из условий снижения цены на газ.

Поэтому компания Укргазвидобування должна больше добывать и, соответственно, больше давать этот ресурс на рынок в прозрачных и равных условиях для всех.

Такое мнение высказал экс-глава компании Нафтогаз Юрий Витренко.