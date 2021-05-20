20 мая 2021 года украинцы отмечают День вышиванки. Символический и совсем молодой праздник призван способствовать единству и культурному возрождению украинского народа.

Вышиванка для граждан нашей страны — это уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами и знаками. Такая одежда ярко отражает колоритную национальную традицию.

Факты ICTV расскажут вам об истории возникновения этого праздника, а также о значении символики вышиванки.

История возникновения Дня вышиванки

Инициатива создания Дня вышиванки принадлежит черновицкой молодежи. В 2006 году почтить вышитую рубашку предложила студентка Черновицкого университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк.

Девушку вдохновила к такой идее вышиванка одногруппника Игоря Житарюка. Он часто приходил на пары в вышитой рубашке.

Поэтому Леся предложила студентам однажды всем вместе прийти в университет в красивых вышиванках. Таким образом она начала трендовую акцию Всемирный день вышиванки.

Сначала символическую акцию поддержало около 10 студентов и несколько преподавателей. Однако с каждым годом таких фанатов вышиванок становилось больше.

Впоследствии праздник вышел на всеукраинский уровень. Так, в 2010 году вышитые рубашки заполонили Киев, Львов, Ровно, Запорожье и Симферополь.

День вышиванки постепенно начал выходить и на международный уровень. В частности, к празднику сейчас приобщаются украинские диаспоры и просто поклонники украинских народных рубашек со всего мира.

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Все, что нужно знать о Дне вышиванки

Во многих украинских городах с 2008 года проходят традиционные парады вышиванок. Так, тысячи людей проходят по главным улицам городов и демонстрируют красоту народных рубашек.

Кроме того, в День вышиванки организовуют яркие флешмобы, фотосессии, мастер-классы народных искусств, в частности вышивки и плетения.

Уже в 2014 году украинские вышиванки можно было встретить в США, Канаде, Германии, Италии, Франции и Португалии.

На сегодняшнее время фрагменты украинской вышивки используют известные дизайнеры мира. Среди них Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana.

Кроме того, украинский дизайнер Вита Кин однажды выпустила коллекцию вышитых платьев с украинскими этническими мотивами. В частности, в ее одежды появлялись Деми Мур, Дита фон Тиз, Кэтрин Зета-Джонс.

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О чем говорит вышиванка: значение орнаментов

Геометрические, растительные и зооморфные — это три основных вида орнаментов украинской вышиванки.

Так, когда-то жены вышивали на рубашках своих мужей дубовые листья или желуди. Ведь это является символом мужской силы и энергии жизни.

На вышиванках часто можно встретить калину — один из украинских национальных символов. Он является олицетворением огненной троицы, а именно — Солнца, Луны и звезд.

Кроме того, на рубашках, полотенцах или скатертях изображали символ счастливой семейной жизни — виноград или символы молодости, целеустремленности и развития — барвинок или хмель.

Рубашка с узором красного мака считается оберегом рода и защитой от зла. Так, если в семье были погибшие воины, то женщины изображали на своей одежде маки, в память о них.

Кроме того, на вышитых рубашках изображали древо — символ долголетия, птиц и бабочек — образы ангелов-хранителей, бархатцы — знак материнской любви, ромбы — символ плодородия земли.

Также на украинских вышиванках часто вышивали различных животных: кукушек, сов, петуха, бабочек, зайца и тому подобное.

Как выглядят вышиванки в разных регионах Украины

Харьковская область. Для вышиванок в этом регионе характерные зигзагообразные орнаменты. Их выполняли грубой нитью. И мужчины, и женщины носили рубашки с воротниками, украшенными узорами.

Запорожская область. Здесь вышивали известную мужскую так называемую чумацкую рубашку. Она была с широкими рукавами, где вышивкой разукрашивался только воротник. В Запорожской области использовали все основные геометрические фигуры.

Полтавская область. Чаще всего вышивали геометрические и растительные орнаменты белым по белому. Для усиления эффективности добавляли нити пепельных цветов. Этнографы говорят, что именно полтавская вышивка является самой сложной из всех украинских.

Николаевская область. Особыми в этом регионе были женские вышиванки. Они имели четырехугольный вырез вокруг шеи и были свободны в запястье рукава. Характерны растительные и зооморфные мотивы.

Киевская область. Здесь вышивали мелкие геометрические и растительные мотивы: звезды, цветы, виноградные гроздья. Киевская вышивка была контрастной. Ажурные узоры использовали и на женских, и на мужских рубашках.

Тернопольская область. В этом регионе преобладали геометрические узоры и насыщенные темные цвета. Типичной была вышивка шерстяными нитками.

Львовская область. Вышивки выполняли преимущественно крестиком и стебневкой, что напоминало тонкое кружево. На женских рубашках вышивали манжеты рукавов и сами рукава, а на груди делали небольшой вырез.

Закарпатская область. Здесь преобладала очень разноцветная и густая вышивка. Самые распространенные техники — низинка, кудрявый стеб, прямая и косая гладь. Основные фигуры — ромб и зигзаг. Присущие растительные и геометрические мотивы.

В целом каждая область Украины может похвастаться особой и красивой вышивкой, выполненной различными техниками и интересными орнаментами.

В Украине уже 15-й год подряд традиционно отмечают День вышиванки в третий четверг мая.

Целью этого праздника есть популяризация вышитой этнической одежды и чествования украинских традиций.