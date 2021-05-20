Послы G7 по поддержке реформ поздравили украинцев с Днем вышиванки, который в этом году приходится на 20 мая.
На странице в Twitter они опубликовали совместный снимок в вышитых рубашках.
— Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки! — говорится в сообщении.
The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes ???????? a very happy #VyshyvankaDay!
Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає ???????? гарного Дня вишиванки!#ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021
Также снимок в вышиванке опубликовала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
— На пути в Одессу полностью готова ко Дню вышивки, — отметила дипломат.
On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 20, 2021
История праздника и значение символики вышиванки
Вышиванка для граждан нашей страны — это уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами и знаками. Такая одежда ярко отражает яркую национальную традицию.
Факты ICTV подготовили историю возникновения этого праздника, а также значение символики вышиванки.
Фото: G7AmbReformUA