Послы G7 по поддержке реформ поздравили украинцев с Днем вышиванки, который в этом году приходится на 20 мая.

На странице в Twitter они опубликовали совместный снимок в вышитых рубашках.

— Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки! — говорится в сообщении.

The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes ???????? a very happy #VyshyvankaDay! Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає ???????? гарного Дня вишиванки!#ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021

Также снимок в вышиванке опубликовала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

— На пути в Одессу полностью готова ко Дню вышивки, — отметила дипломат.

On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 20, 2021

История праздника и значение символики вышиванки

Вышиванка для граждан нашей страны — это уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами и знаками. Такая одежда ярко отражает яркую национальную традицию.

Факты ICTV подготовили историю возникновения этого праздника, а также значение символики вышиванки.

Фото: G7AmbReformUA