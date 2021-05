Послы G7 по поддержке реформ поздравили украинцев с Днем вышиванки, который в этом году приходится на 20 мая.

На странице в Twitter они опубликовали совместный снимок в вышитых рубашках.

The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes ???????? a very happy #VyshyvankaDay !

Также снимок в вышиванке опубликовала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 20, 2021