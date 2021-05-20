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Факты / Украина / Общество
Марія Степанюк |

Послы Большой семерки в вышитых рубашках поздравили украинцев с Днем вышиванки

Посли Великої сімки у вишиванках

Послы G7 по поддержке реформ поздравили украинцев с Днем вышиванки, который в этом году приходится на 20 мая.

На странице в Twitter они опубликовали совместный снимок в вышитых рубашках.

— Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки! — говорится в сообщении.

Также снимок в вышиванке опубликовала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

— На пути в Одессу полностью готова ко Дню вышивки, — отметила дипломат.

История праздника и значение символики вышиванки

Вышиванка для граждан нашей страны — это уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами и знаками. Такая одежда ярко отражает яркую национальную традицию.

Факты ICTV подготовили историю возникновения этого праздника, а также значение символики вышиванки.

Фото: G7AmbReformUA

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