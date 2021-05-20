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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Украина внесла в черный список трех актеров из РФ

Украина внесла в черный список трех актеров из РФ

Украинское министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности внесло еще трех российских актеров в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности украинскому государству. В частности, в перечень попали Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова.

Соответствующее письмо от СБУ Минкульт получило 11 мая.

В документе отмечается, что соответствующим приказом МКИП от 19 мая 2021 года Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну было включено в перечень.

Так, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству ведомство не может само включать или не включать в списки определенных лиц.

По данным министерства, оно только обнародует перечень и обновления на своем официальном сайте.

Какие актеры попали в черный список:

Игорь Копылов. По данным сайта Миротворец, актер участвовал в съемках фильма Окрыленные, которые проходили в оккупированном Крыму в 2017 году.

Ігор Копилов

Игорь Петренко. Принимал участие в кинофестивале оккупантов, который проходил в Крыму.

Ігор Петренко

Мария Миронова. Дочь известного советского актера Андрея Миронова. Сейчас ее еще не занесено в базу Миротворца.

Марія Миронова

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Источник: Минкульт

Фото: Dreamstime

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