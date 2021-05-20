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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Украинская компания будет поставлять автомобили для армии США

Украинская компания будет поставлять автомобили для армии США

Украинская компания АвтоКрАЗ подписала контракт на поставку армии Соединенных Штатов Америки грузовых автомобилей и запчастей к ним.

Контракт заключен на три года и предусматривает поставку американской армии автомобилей для перевозки персонала, безбортовых грузовых машин, а также топлива и автоцистерн.

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Со стороны США контракт подписала компания US21, которая является ведущим поставщиком интегрированных продуктов, услуг и логистики для Минобороны Соединенных Штатов, а также органов национальной безопасности.

В АвтоКрАЗ заявили, что гордятся тем, что смогли внести свой вклад в развитие американской армии и поддержку международной безопасности.

Современная украинская техника

12 мая отечественные разработчики представили иностранным военным дипломатам свои современные разработки, в частности вертолет Шмель, бронированные машины Козак и ударный беспилотник Гром.

Украинской оборонной продукцией заинтересовались в Саудовской Аравии, вскоре туда отправят 60 машин Козак.

Источник: АвтоКрАз

Фото: АвтоКрАз

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