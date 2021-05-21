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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Соцпомощь на ребенка не будет влиять на назначение субсидии — первое чтение закона

субсидии

Верховная Рада 21 мая голосами 272 нардепов приняла в первом чтении изменения в закон Об охране детства (законопроект №3124), который значительно упростит получение субсидий семьями с детьми.

Документом предлагается не включать в доход семьи, дающий право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и бесплатное получения лекарств многодетными семьями, начисленные социальные пособия на ребенка.

Речь идет о помощи в связи с беременностью и родами, при рождении ребенка, на детей одиноким матерям (отцам), на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство и т. п.

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Упрощение процесса получения субсидии

С мая 2021 года правительство упростило процедуру получения субсидий в Украине.

Согласно новым правилам, субсидия будет переназначаться без подачи соответствующего заявления, за некоторыми исключениями.

В то же время продолжается верификация субсидий. В частности, если в собственности есть три и более квартир в Киеве, то субсидия не будет назначаться.

Если квартира в городе и дом в селе — можно получить помощь.

Фото: Dreamstime

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