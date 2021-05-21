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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Украинцы смогут растаможить авто в приложении Дія — Шмыгаль

Денис Шмигаль

Растаможка автомобилей для Украинской станет доступным в приложении Дія от Минцифры. Об этом 21 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дополняется …

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