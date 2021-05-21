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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине стартует ВНО по химии — что нужно брать на тестирование

ЗНО

21 мая 2021 года начинается основная сессия внешнего независимого оценивания. Первое тестирование проведут по химии.

Как сообщили в министерстве образования и науки Украины, на него зарегистрировались 12 744 участников. В частности, для них созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

С 9.50 до 10.50 будет проходить допуск участников. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Согласно абитуриентам необходимо иметь при себе следующие документы:

  • оригинал сертификата ВНО 2021;
  • паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер, который указан в сертификате;
  • приглашения-пропуска для участия в тестировании. Его участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы на УЦОКО.

Абитуриента не допустят к сдаче ВНО если он не предъявит все вышеуказанные документы или прибудет в пункт тестирования после 10.50.

Также на тестирование следует иметь с собой:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
  • бутылочку с питьевой водой без этикетки;
  • средства индивидуальной защиты. Их участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
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Участникам запрещено иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации при прохождении ВНО.

В то же время они должны оставить все свои вещи, которые не предусмотрены процедурой тестирования, в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории.

Второе и третье тестирование основной сессии ВНО состоятся в начале следующей недели. В частности, 24 мая — тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая — по английскому.

ВНО 2021

Основная сессия ВНО в 2021 году продлится до 15 июня по графику.

Однако для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии тестирования, проводится дополнительная сессия. Она пройдет с 29 июня по 16 июля.

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО 2021, и кто имеет право принять участие в ней — читайте на Фактах ICTV.

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