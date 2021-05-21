Верховная Рада приняла законопроект, который создает в Украине службу военного капелланства (военных священников).

За документ №4626 проголосовали 299 народных депутатов.

Согласно ему, в Украине создается служба военного капелланства как самостоятельное структурное подразделение в составе воинских формирований.

— Цель законопроекта — законодательное закрепление статуса военных капелланов как военнослужащих, определение организационно-правовых основ взаимодействия военных формирований и религиозных организаций с целью реализации военнослужащими права на свободу совести, мировоззрения и вероисповедания с учетом поликонфессиональности нашего государства, — говорится на сайте Рады.

Как будет организована работа капелланства:

служба капелланов подчиняется непосредственно командованию воинской части;

их численность не может быть меньше 0,2% количества военного формирования.

В то же время капелланом может быть гражданин Украины с высшим богословским образованием, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине церкви или религиозной организации и получивший мандат от собственной церкви на право осуществлять капелланскую деятельность.

Капелланы отвечают за осуществление удовлетворения духовно-религиозных потребностей личного состава. Они не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

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