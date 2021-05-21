С 1 сентября выплату пенсий в Украине переводят на банковские карточки. Через Укрпочту деньги смогут получить только отдельные категории населения.

В ответ на такое решение гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что они отключают все терминалы посторонних банков в своих отделениях, кроме собственных.

Там, где их пока нет, можно будет оплатить услуги наличными средствами. Отключение терминалов Смелянский объяснил тем, что Пенсионный фонд и управления соцзащиты принудительно переводят пенсионеров на обслуживание в банках, что является нарушением их прав.

Но правомерно ли это решение, как быть гражданам, пенсии которых принудительно переводят на карточки, и можно ли продолжить получать выплаты наличными — читайте в материале.

Правомерность решения

Член Ассоциации юристов Украины Гиви Дзандзава в комментарии Фактам ICTV объясняет: согласно постановлению Кабмина №878, субъекты хозяйствования (которым является и Укрпочта) обязаны установить терминал и проводить через него расчеты, когда одновременно выполняются следующие условия:

деятельность осуществляется в сфере продажи товаров, общественного питания и услуг;

при проведении расчетных операций, в соответствии с законом, используют РРО;

деятельность осуществляется в населенных пунктах с численностью от 25 тыс. человек.

Но эксперт отмечает: документ предусматривает, что терминалы только должны быть, однако никоим образом не уточняет субъектов, которые предоставляют такие терминалы.

Поэтому, учитывая то, что Укрпочта отключила только терминалы посторонних банков, а свои оставила, говорить о какой-либо неправомерности нет смысла.

Является ли нарушением закона перевод пенсий на карточки

Объясняя отключение терминалов, среди прочего Игорь Смелянский заявил, что считает принудительный перевод пенсионеров на обслуживание в банках нарушением ст. 46 Конституции Украины и ст. 355 Уголовного кодекса.

В то же время Гиви Дзандзава говорит, что прямого нарушения ст. 46 Конституции Украины здесь нет, ведь она устанавливает только гарантию социальной защиты населения (пенсии и другие виды социальных выплат), но не регулирует порядок осуществления таких выплат.

Со своей стороны, член Ассоциации юристов Украины Людмила Третьякова добавляет, что заявление Смелянского о нарушении ст. 355 УК Украины является преждевременным. Поскольку пенсионер самостоятельно выбирает, где ему получать пенсию — в отделении Укрпочты или в банке на платежную карточку.

Для этого он должен собственноручно написать соответствующее заявление и предоставить его ближайшему отделению Пенсионного фонда Украины.

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То есть, когда пенсионеру говорят, что его выплаты теперь будут перечислять на банковскую карточку, а не через Укрпочту, это — нарушение закона. Никто без его письменного согласия этого делать не может.

— Согласно ч. 1 ст. 3 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, субъектами солидарной системы, в частности являются предприятия, учреждения, организации, осуществляющие выплату и доставку пенсий. Поэтому выплата пенсии может производиться предприятиями почтовой связи или банковскими учреждениями, — говорит юрист.

Смогут ли пенсионеры по желанию получать выплаты наличными

Людмила Третьякова отмечает, что получатели пенсий, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября 2021 года. Если же они этого не сделают, то счет им все равно откроют в уполномоченном банке, которым является Ощадбанк.

Но пенсионер сможет в любой момент изменить его по собственному желанию.

— В постановлении есть обязательства Пенсионному фонду Украины открыть счета таким пенсионерам лично в Ощадбанке, сообщить им о том, что счет открыт, и их деньги с 1 сентября будут туда переведены, — добавляет эксперт.

В то же время через Укрпочту все еще продолжат получать пенсии лица:

с инвалидностью I группы;

которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

достигшие 80-летнего возраста;

получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и пособия по уходу.

Поэтому член Ассоциации юристов Украины Гиви Дзандзава отмечает, что постановление правительства не дает права получать выплаты через Укрпочту, кроме отдельных категорий населения.

Однако эксперт прогнозирует, что, скорее всего, в населенных пунктах, где нет банков или хотя бы банкоматов, в течение какого-то времени пенсионеры будут продолжать получать выплаты через Укрпочту.

Позиция Кабмина

Правительство действительно приняло постановление, которое предусматривает, что с 1 сентября украинские пенсионеры будут получать пенсии на банковскую карту.

Но премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что пенсионеры, которые по объективным причинам не могут перейти на систему получения пенсий через банковские карточки, продолжат получать выплаты через Укрпочту.

Поэтому, прежде всего, переводить выплаты на карточки начнут в больших городах, городах с населением 100 тыс. человек и более.

А там, где плотность населения не позволяет иметь банковское отделение или банкомат, пенсию будут доставлять по почте, как и было раньше.