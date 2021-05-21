Как вести себя с полицией в конфликтной ситуации — порядок действий

21 мая в Киеве прошли протесты против произвола полицейских. Сотни митингующих собрались возле Подольского отделения полиции с требованиями наказать правоохранителей за насилие.

Причиной демонстраций стало проведение правоохранителями незаконных рейдов, обыски и избиения, в том числе двух подростков, которые они совершили накануне. Факты ICTV рассказывают, как вести себя в конфликтной ситуации с сотрудниками полиции и куда жаловаться в случае произвола со стороны правоохранителей.

Как вести себя с полицией в случае конфликтной ситуации

Конфликт с правоохранителями может случиться неожиданно тогда, когда вы совсем этого не ожидаете. Поэтому каждый человек должен заранее знать, как правильно вести себя с полицией, особенно в случае неправомерных действий и насилия.

Факты ICTV пообщались с юристом Ростиславом Кравцом о порядке действий в случае напряженной ситуации с сотрудниками полиции.

Во-первых, не стоит сопротивляться правоохранителям.

— Не нужно кривляться, кричать, показывать знаки. Если полицейский просит вас остановиться — остановитесь, если говорит отойти — отойдите, — советует юрист

2. Если вас задерживают или хотят устроить обыск, спросите о причине следственных действий, а также попросите соответствующие документы. Помните, что обыски могут осуществляться только в присутствии не менее двух понятых (п. 2 ч. 7 ст. 223 Уголовно-процессуального кодекса Украины). Иначе такие действия являются незаконными.

— Если вас задерживают, желательно не провоцировать полицейских и не оказывать сопротивления, просто просить озвучить основания и предоставить документы, по которым происходят эти следственные действия, — комментирует Кравец.

3. Фиксируйте превышение полномочий полиции на телефон или попросите сделать фото или видео свидетелей.

— Желательно сразу фиксировать все происходящие действия на мобильный телефон. Также нужно, чтобы были определенные свидетели, которые могут подтвердить превышение полномочий или другие злоупотребления со стороны правоохранителей, — говорит юрист.

4. Позвоните адвокату. Если вас все-таки задержали, стоит позвать на помощь специалиста. Если у вас не хватает средств на юридические услуги, тогда требуйте, чтобы вам предоставили бесплатно адвоката для защиты. (В соответствии со ст. 59 Конституции Украины, каждый человек имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно)

5. Напишите жалобу на сотрудников полиции. Если правоохранители превысили свои служебные обязанности, вы можете на них пожаловаться.

— Нужно подать соответствующее заявление в ГБР, которая занимается расследованием таких преступлений в отношении превышения полицейскими своих полномочий. Следователи ГБР предоставят соответствующие справки и направления для проведения медицинской экспертизы для того, чтобы снять побои и установить их тяжесть (если полицейские применили против вас силу, — Ред.). Это также важно для квалификации преступления в дальнейшем.

Протесты против насилия полиции

21 мая в Подольском районе столицы прошел митинг возле отделения полиции. Протестующие требовали уволить начальника отделения, а также наказать некоторых правоохранителей.

Дело в том, что 15 мая силовики сорвали два концерта, 18 мая задержали двух несовершеннолетних парней и избили их, а 19 мая применили силу к художнику и музыканту Дмитрию Богайчуку.

Подробнее, как прошли протесты на Подоле и с чем они связанны, читайте на Фактах ICTV.