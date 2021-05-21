Зеленский с женой приняли участие во вручении Шевченковской премии 2021

20 мая 2021 года в Киеве состоялось награждение лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В церемонии вручения приняли участие президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой.

— Рад быть здесь с женой и видеть трансформацию Национальной премии Украины им. Шевченко. Очень важно видеть высокий статус этой премии, — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в 2021 году Украина отмечает ряд важных юбилейных дат.

В частности, это 30-летия образования ВСУ, 25-летие Конституции, 75-летия госпредприятия Антонов, юбилей Леси Украинки и 60-летия Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.

Как президент подчеркнул, символично, что это происходит в год 30-летия независимости Украины.

— Это главные символы Украины — наши Конституция, армия, авиация, культура, премия им. Шевченко — премия каждого украинца. Поздравляю вас с этим юбилеем, — сказал он.

Согласно указу главы государства, Национальную премию им. Шевченко вручили режиссеру Валентину Васяновичу и художнику-постановщику Владлену Одуденко за работу над кинолентой Атлантида.

Также писательница Оксана Луцишина получила премию за роман Иван и Феба, а журналист Станислав Асеев — за сборник эссе под названием В изоляции.

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Кроме того, национальную премию вручили представителям музыкального агентства ВУХО — Александру Андрусику, Евгению Шимальскому и Екатерине Суле за концерты вокальной музыки Архитектура голоса и художнику Борису Михайлову за художественный проект Испытания смертью.

За спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Лесная песня Леси Украинки в постановке Национального академического драматического театра им. Франко получили премию режиссер-постановщик, художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам Наталья Рудюк и композитор Александр Бегма.

Лауреаты Шевченковской премии 2021

В марте этого года Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов.

В частности, в список попали Борис Михайлов с проектом Испытания смертью и Оксана Луцишина с романом Иван и Феба.

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