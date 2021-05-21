ВНО по химии: как прошло тестирование и какие были нарушения

21 мая прошло первое тестирование основной сессии ВНО 2021 ода — по химии. В нем приняли участие 9 885 абитуриентов (77,6%).

Больше всего участников было зарегистрировано в Ровенской области — 87,5%, а наименьше в Кировоградской — 58,7%.

С подробными данными явки во всех регионов можно ознакомиться на официальном сайте УЦОКО.

В частности, не допустили к тестированию по химии шестерых участников из-за опоздания и отсутствие документа, удостоверяющего личность.

Результаты тестирования по химии объявят до 6 июня.

Однако с задачами сертификационной работы по этому предмету уже можно ознакомиться в разделе ВНО-2021. Химия.

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по химии по уважительным причинам, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого нужно в течение пяти рабочих дней, начиная со дня проведения ВНО, подать в региональный центр документ, подтверждающий причину неучастия и соответствующее заявление.

Кроме того, уже 24 мая состоится тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая — по английскому.

ВНО 2021

Основная сессия ВНО 2021 продлится до 15 июня по графику.

Однако для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии тестирования, проводится дополнительная сессия. Она пройдет с 29 июня по 16 июля.

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО 2021, и кто имеет право принять участие в ней — читайте на Фактах ICTV.