PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии

Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии

Под Киевом в селе Новые Петровцы открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Национальной гвардии Украины.

Физкультурный комплекс будет работать для дополнительной подготовки украинских военнослужащих, занятий спортом, спортивных межведомственных соревнований и в рамках Нацгвардии.

Это первый объект такого масштаба в Национальной гвардии Украины. Площадь комплекса — более 4 тыс. кв. м.

Читайте
В МВД начали вакцинировать сотрудников, среди первых нацгвардейцы и патрульные

Одновременно в одном зале может тренироваться около 250 человек. В комплексе есть оборудование с высотной подготовки и скалолазанию, зал для фитнеса и единоборств.

Также в комплексе планируют установить кроссфит станции. Все залы — универсальные, при необходимости их можно переоборудовать под разные виды спорта.

  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
  • Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии
Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии / 6 фотографий

Образцы ракетного комплекса Нептун

ВМС Украины получили первые опытные образцы берегового ракетного мобильного комплекса Нептун. Это поможет увеличить сдерживающий потенциал и повысить влияние Украины на море, отметил министр обороны Андрей Таран.

По его мнению, сейчас главная задача ВМС — объединение Нептунов, а также ракетных и патрульных катеров в единую систему, которая будет способна дать отпор врагу с моря.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка