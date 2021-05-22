Под Киевом в селе Новые Петровцы открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Национальной гвардии Украины.

Физкультурный комплекс будет работать для дополнительной подготовки украинских военнослужащих, занятий спортом, спортивных межведомственных соревнований и в рамках Нацгвардии.

Это первый объект такого масштаба в Национальной гвардии Украины. Площадь комплекса — более 4 тыс. кв. м.

Одновременно в одном зале может тренироваться около 250 человек. В комплексе есть оборудование с высотной подготовки и скалолазанию, зал для фитнеса и единоборств.

Также в комплексе планируют установить кроссфит станции. Все залы — универсальные, при необходимости их можно переоборудовать под разные виды спорта.























Под Киевом открыли физкультурно-оздоровительный комплекс Нацгвардии / 6 фотографий

Образцы ракетного комплекса Нептун

ВМС Украины получили первые опытные образцы берегового ракетного мобильного комплекса Нептун. Это поможет увеличить сдерживающий потенциал и повысить влияние Украины на море, отметил министр обороны Андрей Таран.

По его мнению, сейчас главная задача ВМС — объединение Нептунов, а также ракетных и патрульных катеров в единую систему, которая будет способна дать отпор врагу с моря.