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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине обновили зоны карантина, только одна область в оранжевой зоне

карантин

23 мая обновилось карантинное зонирование в Украине.

Теперь все области перешли в желтую зону карантина, в оранжевой осталась только Донецкая область.

По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19 зеленой зоне карантина соответствуют шесть регионов.

Это Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области, а также город Киев.

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Уже несколько дней ни одна из украинских областей не переходит в красную зону карантина.

Ближе всех к критическим показателям сейчас Волынская, Черкасская и Тернопольская области.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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