День морской пехоты Украины 2021 — поздравления в картинках

В Украине ежегодно с 23 мая отмечают День морской пехоты. Этот день начали праздновать с 2014 года. Но в период с 2014 по 2017 год днем ​​празднования было 16 ноября.

Эту дату решили изменить из-за того, что именно 23 мая 1918 года гетьман Украинского государства Павел Скоропадский приказал начать формирование бригады морской пехоты в составе трех полков.

А уже значительно позже, в 1992 году, первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу.

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В день морской пехоты стоит поздравить всех военнослужащих Военно-морских сил ВСУ. Ведь именно они защищают территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных объектов.

По случаю праздника Факты ICTV также подготовили поздравления в картинках с Днем морской пехоты Украины.

Календарь неофициальных праздников

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Ознакомиться с календарем неофициальных праздников на 2021 год можно на Фактах ICTV.