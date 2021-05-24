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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Коммунальщики Киева расчистили подземный переход на площади Победы

Площа Перемоги

24 мая 2021 года в Киеве, в подземном переходе на площади Победы, работники коммунальных служб убрали палатки с цветами.

Сейчас снесены все конструкции, передает корреспондент Фактов ICTV.

В течение последних лет в этом переходе постоянно продавались цветы.

Представители цветочного бизнеса построили там торговые ряды, из-за чего был усложнен проход.

Теперь же на этом месте осталось несколько человек, они продают остатки товара. Коммунальщики убирают мусор.

  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
Коммунальщики Киева расчистили подземный переход на площади Победы / 3 фотографии
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Расчистка подземных переходов в Киеве

В столице продолжается процесс по расчистке подземных переходов.

Так, 14 мая коммунальные службы Киева разобрали МАФы в подземном переходе на площади Льва Толстого.

Подробнее о расчистке подземных переходов в Киеве читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

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