24 мая 2021 года в Киеве, в подземном переходе на площади Победы, работники коммунальных служб убрали палатки с цветами.
Сейчас снесены все конструкции, передает корреспондент Фактов ICTV.
В течение последних лет в этом переходе постоянно продавались цветы.
Представители цветочного бизнеса построили там торговые ряды, из-за чего был усложнен проход.
Теперь же на этом месте осталось несколько человек, они продают остатки товара. Коммунальщики убирают мусор.
Коммунальщики Киева расчистили подземный переход на площади Победы / 3 фотографии
Расчистка подземных переходов в Киеве
В столице продолжается процесс по расчистке подземных переходов.
Так, 14 мая коммунальные службы Киева разобрали МАФы в подземном переходе на площади Льва Толстого.
Подробнее о расчистке подземных переходов в Киеве читайте в материалах на сайте Факты ICTV.