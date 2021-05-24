PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Имеет сакральное значение: Минкульт показал символ 30-летия Дня независимости

Имеет сакральное значение: Минкульт показал символ 30-летия Дня независимости

Министерство культуры Украины подготовило единую визуальную символику ко Дню Независимости.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

— К юбилейной дате — 30-летию со Дня независимости необходимо взвешенно подойти как к подготовке мероприятий, так и к созданию айдентики. Ведь айдентика — способ визуально показать, что мы все разные. Но несмотря на все: единые, самостоятельные и уникальные, — отметил Ткаченко.

Читайте
МИД готовит сюрприз к 30-й годовщине независимости Украины

По его словам, Минкульт подготовил концепцию единой визуальной символики ко Дню Независимости.

Главным символом в центре композиции — цветок, который меняет лепестки, однако остается таким же прекрасным.

— Мы растем как нация, цветем, отстаиваем свои права и свободы. Именно цветок фигурирует в старых вариациях украинской символики и орнаментализме, — подчеркнул министр.

Он добавил, что этот символ имеет сакральное значение. Цветок сочетает в себе образы современных достижений и подвиги прошлого.

— Для каждой области логотип будет отличаться, учитывая цвета региона, их ключевые сферы и культурные особенности. Впоследствии можно будет увидеть уникальные цветка каждого из них, — подытожил Александр Ткаченко.

День независимости

24 августа в Украине состоится сразу два военных парада — в Киеве и Одессе.

Вечером на стадионе Олимпийский в Киеве пройдет большой концерт украинских звезд.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что на праздник в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, которая считается первой украинской конституции.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка