Имеет сакральное значение: Минкульт показал символ 30-летия Дня независимости

Министерство культуры Украины подготовило единую визуальную символику ко Дню Независимости.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

— К юбилейной дате — 30-летию со Дня независимости необходимо взвешенно подойти как к подготовке мероприятий, так и к созданию айдентики. Ведь айдентика — способ визуально показать, что мы все разные. Но несмотря на все: единые, самостоятельные и уникальные, — отметил Ткаченко.

По его словам, Минкульт подготовил концепцию единой визуальной символики ко Дню Независимости.

Главным символом в центре композиции — цветок, который меняет лепестки, однако остается таким же прекрасным.

— Мы растем как нация, цветем, отстаиваем свои права и свободы. Именно цветок фигурирует в старых вариациях украинской символики и орнаментализме, — подчеркнул министр.

Он добавил, что этот символ имеет сакральное значение. Цветок сочетает в себе образы современных достижений и подвиги прошлого.

— Для каждой области логотип будет отличаться, учитывая цвета региона, их ключевые сферы и культурные особенности. Впоследствии можно будет увидеть уникальные цветка каждого из них, — подытожил Александр Ткаченко.

День независимости

24 августа в Украине состоится сразу два военных парада — в Киеве и Одессе.

Вечером на стадионе Олимпийский в Киеве пройдет большой концерт украинских звезд.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что на праздник в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, которая считается первой украинской конституции.