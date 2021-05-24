Имеет сакральное значение: Минкульт показал символ 30-летия Дня независимости

Министерство культуры Украины подготовило единую визуальную символику ко Дню Независимости.
Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.
— К юбилейной дате — 30-летию со Дня независимости необходимо взвешенно подойти как к подготовке мероприятий, так и к созданию айдентики. Ведь айдентика — способ визуально показать, что мы все разные. Но несмотря на все: единые, самостоятельные и уникальные, — отметил Ткаченко.
По его словам, Минкульт подготовил концепцию единой визуальной символики ко Дню Независимости.
Главным символом в центре композиции — цветок, который меняет лепестки, однако остается таким же прекрасным.
— Мы растем как нация, цветем, отстаиваем свои права и свободы. Именно цветок фигурирует в старых вариациях украинской символики и орнаментализме, — подчеркнул министр.
Он добавил, что этот символ имеет сакральное значение. Цветок сочетает в себе образы современных достижений и подвиги прошлого.
— Для каждой области логотип будет отличаться, учитывая цвета региона, их ключевые сферы и культурные особенности. Впоследствии можно будет увидеть уникальные цветка каждого из них, — подытожил Александр Ткаченко.
День независимости
24 августа в Украине состоится сразу два военных парада — в Киеве и Одессе.
Вечером на стадионе Олимпийский в Киеве пройдет большой концерт украинских звезд.
Отдельно Владимир Зеленский отметил, что на праздник в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, которая считается первой украинской конституции.