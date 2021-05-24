Погода на 25 мая в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Обильные осадки и яркое солнце: погода в Украине 25 мая

прогноз погоди_погода

25 мая погода в Украине будет разнообразной, от обильных дождей на западе до яркого солнца на востоке.

Итак, в западных регионах температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +26, также ожидаются обильные дожди.

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Ночью столбик термометра опустится до +8 — +12, в некоторых областях также дожди.

В центральных и северных регионах без осадков, температура составит от +21 до +24. Ночью воздух остынет до +7 — +11.

На юге страны тепло и ясно. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +24 днем ​​и от +9 до +13 ночью, без осадков.

На востоке синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Температура воздуха составит от +20 до +24 днем ​​и от +8 до +11 ночью.

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Последние недели весны поразят украинцев достаточно изменчивой и капризной погодой. Температура воздуха может существенно меняться в течение месяца, говорят синоптики.

Чтобы не испортить свои планы на отдых и важные встречи, смотрите прогноз погоды на май 2021 года от Фактов ICTV.

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