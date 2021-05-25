По состоянию на 25 мая в желтой зоне эпидемиологической опасности находятся все области Украины. Так, Донецкая область перешла из оранжевой в эту зону, ведь в регионе нормализовался процент эпидемического порога.

По показателям эпидемического порога заболеваемости на Covid-19 зеленой зоне карантина отвечают шесть регионов.

Это Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области, а также город Киев.

Ни одна из украинских областей не перешла в красную, оранжевую и зеленую зону карантина.

Ближайшими к критическим показателям являются Донецкая, Волынская и Черкасская области.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.