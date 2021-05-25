PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

$4 тыс. на обучение: организаторы Наука – это она назвали имена 12 финалисток конкурса эссе

$4 тыс. на обучение: организаторы Наука – это она назвали имена 12 финалисток конкурса эссе

В Украине завершился первый этап конкурса на лучшее эссе о женщинах-ученых.

Творческим заданием конкурса было написание собственного рассуждения на тему, как научная деятельность одной из 12 предложенных женщин-ученых повлияла на науку и современность, с описанием своего собственного впечатления от выбранной героини.

12 победительницами стали:

  • Анастасия Суворова – эссе о Наталье Атамась;
  • Анна Бросалина – эссе о Марине Вязовской;
  • Анна Кузнева – эссе об Ольге Перевозчиковой;
  • Богдана Якобчук – эссе об Анне Ельской;
  • Дарья Гречанюк – эссе о Светлане Арбузовой;
  • Елизавета Лазарева — эссе о Елене Ванеевой;
  • Марта Швец – эссе о Екатерине Ющенко;
  • Надежда Касянчук — эссе о Нане Войтенко;
  • Елена Коваленко – эссе о Галине Скибо;
  • Елена Петрушин – эссе об Оксане Пивень;
  • Юлия Павленко – эссе о Клавдии Латышевой;
  • Ярослава Назаренко – эссе об Антонине Прихотько.

Награждение финалисток и определение среди них обладательницы гран-при – $4 тыс. на получение образования, состоится в начале июня, во время благотворительного аукциона. На торгах будут выставлены NFT-картины. Собранные средства добавят к основной сумме гран-при.

— Всего мы получили 561 работу со всех уголков Украины, и даже из-за границы. Эссе тщательно и беспристрастно проверяла группа опытных мастеров слова и науки, среди которых известные журналисты, редакторы, блогеры, биологи и психологи, – отметил инициатор проекта, соучредитель венчурной студии Pawa Сергей Токарев.

После аукциона напечатанные версии картин отправятся в путешествие по всей Украине. Передвижную выставку можно будет бесплатно арендовать у организаторов для образовательных учреждений в любом уголке страны. Все транспортные расходы организаторы тоже берут на себя.  Портреты будут сопровождать эссе, победившие на конкурсе.

Напомним, Наука — это она – просветительский арт-проект, созданный STEM is FEM при поддержке ООН Женщины в Украине и Представительства Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).

Проект рассказывает о выдающихся украинских женщинах-ученых разных поколений и популяризирует науку среди молодежи. Вместе с литературным конкурсом в рамках Наука — это она также была создана художественная коллекция из портретов 12 главных героинь проекта.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка