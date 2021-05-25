В Украине завершился первый этап конкурса на лучшее эссе о женщинах-ученых.

Творческим заданием конкурса было написание собственного рассуждения на тему, как научная деятельность одной из 12 предложенных женщин-ученых повлияла на науку и современность, с описанием своего собственного впечатления от выбранной героини.

12 победительницами стали:

Анастасия Суворова – эссе о Наталье Атамась;

Анна Бросалина – эссе о Марине Вязовской;

Анна Кузнева – эссе об Ольге Перевозчиковой;

Богдана Якобчук – эссе об Анне Ельской;

Дарья Гречанюк – эссе о Светлане Арбузовой;

Елизавета Лазарева — эссе о Елене Ванеевой;

Марта Швец – эссе о Екатерине Ющенко;

Надежда Касянчук — эссе о Нане Войтенко;

Елена Коваленко – эссе о Галине Скибо;

Елена Петрушин – эссе об Оксане Пивень;

Юлия Павленко – эссе о Клавдии Латышевой;

Ярослава Назаренко – эссе об Антонине Прихотько.

Награждение финалисток и определение среди них обладательницы гран-при – $4 тыс. на получение образования, состоится в начале июня, во время благотворительного аукциона. На торгах будут выставлены NFT-картины. Собранные средства добавят к основной сумме гран-при.

— Всего мы получили 561 работу со всех уголков Украины, и даже из-за границы. Эссе тщательно и беспристрастно проверяла группа опытных мастеров слова и науки, среди которых известные журналисты, редакторы, блогеры, биологи и психологи, – отметил инициатор проекта, соучредитель венчурной студии Pawa Сергей Токарев.

После аукциона напечатанные версии картин отправятся в путешествие по всей Украине. Передвижную выставку можно будет бесплатно арендовать у организаторов для образовательных учреждений в любом уголке страны. Все транспортные расходы организаторы тоже берут на себя. Портреты будут сопровождать эссе, победившие на конкурсе.

Напомним, Наука — это она – просветительский арт-проект, созданный STEM is FEM при поддержке ООН Женщины в Украине и Представительства Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).

Проект рассказывает о выдающихся украинских женщинах-ученых разных поколений и популяризирует науку среди молодежи. Вместе с литературным конкурсом в рамках Наука — это она также была создана художественная коллекция из портретов 12 главных героинь проекта.