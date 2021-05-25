Даты выпускных вечеров украинские школы могут выбирать по своему усмотрению, соблюдая структуру учебного года, в этом году добавилась еще и эпидситуация.

Факты ICTV выяснили, когда выпускные 2021 будут праздновать в школах, а также как это будет происходить.

Киев

В столице учебный год закончится 28 мая. По словам директора Департамента образования и науки Киева Елены Фиданян, выпускные вечера также пройдут в мае.

Среди карантинных правил — соблюдение социальной дистанции, маски, проведение мероприятий не в помещениях. Также будет ограничен доступ родителей, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Харьков

В городе и регионе также выпускные вечера пройдут в разные даты. Например, на сайте Харьковской СОШ №81 сообщается о рекомендуемой дате выпускных — 26 июня 2021 года.

А вот в Алексеевской СОШ Краснокутского района Харьковской области мероприятие назначено на 27 июня 2021 года.

Выпускные также пройдут с соблюдением противоэпидемических рекомендаций.

Одесса

В Одессе запретили организовывать пышные выпускные. Об этом заявил директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

— Только в пределах одного класса и без зрителей. Посторонним вообще запрещено находиться в учебных заведениях, — добавил он.

В то же время даты мероприятий пока не уточняются.

Днепр

Из-за карантина никаких праздничных мероприятий и выпускных вечеров в городе в этом году не будет.

— По поводу выпускных вечеров, решение проводить их или не проводить принимает родительский комитет каждого класса, — объясняет заместитель начальника управления Департамента образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации Людмила Телегина.

Тернополь

В Тернополе выпускной планируют провести 2 июля. Об этом сообщила руководитель городского управления образования Ольга Похиляк.

Полтава

По информации Полтавской общеобразовательной школы №28, ориентировочная дата выдачи свидетельств в 2021 году — 2 июля для учеников 11 классов.

Как организуют выпускные в Киеве

Ранее в КГГА сообщали, как в школах столицы будет проходить празднование последних звонков и выпускных.

По официальной информации, день, время и формат школы могут определять сами, но обязательно должны быть соблюдены все противоэпидемические ограничения.

Подробнее о праздновании выпускных 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Киев, КГГА, ХООШ №81, Александр Лончак, TV News, Файне місто, Украинская правда