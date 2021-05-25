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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Офис генпрокурора создаст платформу для расследования преступлений против журналистов

Офис генпрокурора создаст платформу для расследования преступлений против журналистов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о создании платформы для расследования преступлений против журналистов в Украине.

Этот вопрос она обсудила на встрече с представителями неправительственных организаций и СМИ, посвященной борьбе с препятствованием профессиональной журналистской деятельности.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что безнаказанность за преступления против журналистов неприемлема, однако Офис генпрокурора настроен изменить ситуацию.

— Для нас чрезвычайно важен открытый диалог в каждой отрасли, а восстановление доверия к ведомству – это наша ключевая цель. Журналисты являются стражами свободы слова, часто даже рискуя жизнью, – отметила генпрокурор.

В ближайшее время Офис генпрокурора создаст рабочие и межведомственные рабочие группы, на которых будут регулярно проходить слушания о состоянии досудебного расследования в делах, касающихся журналистов.

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Дела журналистов в судах

По официальным данным, за 2020 год прокуроры направили в суды в шесть раз больше обвинительных заключений по уголовным производствам в отношении преступлений против журналистов, чем в 2019 году.

Также Офис генпрокурора продолжает следить за расследованием самых громких дел об убийстве журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова и других.

За первые три месяца 2021 года суды получили еще шесть обвинительных заключений в отношении преступлений против журналистов, из них по четырем уже есть приговоры.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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