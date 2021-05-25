26 мая 2021 года мир будет наблюдать за полным лунным затмением, которое состоится в 14.19 по Киеву. Также в этот день наступит последнее полнолуние этой весны, которое пройдет под знаком Стрельца.
Во время полного затмения Луна находится в противоположном Солнцу направлении, и на нее попадает больше всего солнечного света, поэтому может казаться, что спутник увеличился в объеме.
Из-за солнечного света позади, Луну в период затмения еще называют кровавой.
Также это событие совпадает по времени с еще одним явлением — так называемым суперлунием. Суперлунием называют период, когда полная Луна подходит на самое близкое расстояние к Земле.
Такое большое количество уникальных природных явлений за сутки не лучшим образом отражается на здоровье и самочувствии человека.
Что нельзя делать 26 мая
Астрологи предупреждают, что метеозависимые люди могут чувствовать себя не очень хорошо, а также рекомендуют воздерживаться от любых авантюр.
Также в этот период нужно быть внимательным к себе и не поддаваться на провокации. Лучше не выяснять личные отношения, так как в этот день увеличивается вероятность ссор и измен.
Что нужно делать 26 мая
Лучше всего в эти сутки — побыть в одиночестве и в тишине, посвятить время себе и текущим делам.
Этот период также подходит для решения юридических вопросов и проблем, говорят астрологи.
Магнитные бури 2021
На нашу судьбу и здоровье очень сильно влияют магнитные бури, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
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