С 26 мая 2021 года Украина закрывает авиасообщение с Беларусью. Однако граждане смогут воспользоваться сухопутной границей.

По информации посольства Украины в Республике Беларусь, украинцам, которые после этой даты будут прибывать авиационным путем в Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, нужно заявить о цели прибытия на пограничном контроле.

Если такие граждане получат разрешение на транзит, необходимо в течение 24 часов выехать наземным транспортом в Украину.

— На украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения Мокраны-Доманово, Мохро-Дольск, Новая Рудня-Выступовичи, Александровка-Вильча, Новая Гута-Новые Яриловичи, Веселовка-Сеньковка, — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, в случае въезда в Беларусь с территории Украины или из третьей страны (не с целью транзита) нужно предъявить ПЦР-тест и пройти десятидневную самоизоляцию. Только после этого можно будет выехать в Украину.

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Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью

С 00.00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Запрещены любые виды полетов между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Беларуси.

Подробнее о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Посольство Украины в Республике Беларусь

Фото: ГПСУ