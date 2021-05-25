Украинские ТЭС вызывают больше половины всех выбросов в Европе — ИССЛЕДОВАНИЕ

Украинские угольные теплоэлектростанции являются крупнейшими загрязнителями воздуха в Европе.

Согласно исследованию международного аналитического центра EMBER, Украина является причиной 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, а также 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.

Больше всего выбросов зольной пыли вызывают восемь украинских электростанций — это Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, Змиевская, Углегорская, Славянская и Ладыжинская ТЭС.

Все они довольно старые и были введены в эксплуатацию еще в 60-70-х годах прошлого столетия.

Также исследователи отмечают, что микрочастицы зольной пыли PM10 являются причиной 80% всех преждевременных смертей на территории Европы.

Наибольшие выбросы вредной двуокиси серы (SO2) делает Бурштынская ТЭС. По этому показателю она занимает первое место на всем континенте.

SO2 может быть причиной накопления жидкости в легких и способствовать хроническим заболеванием.

В общем, из тридцатку крупнейших загрязнителей воздуха Украине принадлежит целых девять позиций, так как с момента присоединения к Договору об Энергетическом Сообществе ни одна из украинских ТЭС ни была модернизирована и приведена в соответствие с требованиями ЕС.

Самые загрязненные города Украины

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневский, самый высокий уровень загрязненности зафиксировано в Мариуполе, Каменском, Днепре, Кривом Роге и Одессе.

Зато чистыми признали Измаил, Светловодск, Харьков, Бровары, Ивано-Франковск, Александрию и Украинку.

Источник: EMBER