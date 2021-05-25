PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

ТЭС Украины производят более половины опасных выбросов в Европе — исследование

Теплова електростанція

Украинские угольные теплоэлектростанции являются крупнейшими загрязнителями воздуха в Европе.

Согласно исследованию международного аналитического центра EMBER, Украина является причиной 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, а также 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.

Читайте
Пожаловаться на свалку или грязный воздух: какие чат-боты действуют в Украине

Больше всего выбросов зольной пыли вызывают восемь украинских электростанций — это Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, Змиевская, Углегорская, Славянская и Ладыжинская ТЭС.

Все они довольно старые и были введены в эксплуатацию еще в 60-70-х годах прошлого столетия.

Также исследователи отмечают, что микрочастицы зольной пыли PM10 являются причиной 80% всех преждевременных смертей на территории Европы.

Наибольшие выбросы вредной двуокиси серы (SO2) делает Бурштынская ТЭС. По этому показателю она занимает первое место на всем континенте.

SO2 может быть причиной накопления жидкости в легких и способствовать хроническим заболеванием.

В общем, из тридцатку крупнейших загрязнителей воздуха Украине принадлежит целых девять позиций, так как с момента присоединения к Договору об Энергетическом Сообществе ни одна из украинских ТЭС ни была модернизирована и приведена в соответствие с требованиями ЕС.

Украинские ТЭС вызывают больше половины всех выбросов в Европе — ИССЛЕДОВАНИЕ

 Самые загрязненные города Украины

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневский, самый высокий уровень загрязненности зафиксировано в Мариуполе, Каменском, Днепре, Кривом Роге и Одессе.

Зато чистыми признали Измаил, Светловодск, Харьков, Бровары, Ивано-Франковск, Александрию и Украинку.

Источник: EMBER

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка