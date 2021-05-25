25 мая стартует основная сессия внешнего независимого оценивания по английскому языку.

На тестирование зарегистрировались 146 тыс. 366 человек. Для учеников создано 9 тыс. 875 аудиторий в 605 пунктах тестирования.

Украинский центр оценивания качества образования отмечает, что допуск участников ВНО начнется в 9.50 и продлится до 10.50. Ученики, которые прибудут в пункт тестирования позже — не будут допущены к экзамену.

Также обязательно нужно взять с собой следующие документы:

оригинал Сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в Сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО.

Для допуска в пункт тестирования нужно позаботиться и о средствах индивидуальной защиты, а также взять небольшую бутылку с питьевой водой без этикетки и наклеек и 2-3 ручки с черными чернилами.

Если ученик забудет документы из перечня — он не будет допущен к сдаче внешнего независимого оценивания.

Запрещено брать с собой в аудиторию любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации и другие вещи не предусмотренные правилами.

ВНО 2021

Следующий экзамен по графику ВНО по математике, он состоится в пятницу 28 июня, а уже во вторник 1 июня абитуриенты будут сдавать украинский язык и литературу.

Для тех, кто по уважительным причинам не смог пройти ВНО в установленные сроки, создана дополнительная сессия внешнего независимого оценивания, а как на нее зарегистрироваться, расскажут Факты ICTV.