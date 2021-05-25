Женщины живут дольше мужчин: в Госстате назвали возрастную разницу

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине на 2019 — 72,01 лет. В частности, для мужчин она составляет 66,92 лет, для женщин — 76,98.

По данным Госстата, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни граждан Украины выросла.

Так, в 1990 году она составляла 70,42 лет. Согласно 65,60 — для мужчин и 74,82 — для женщин.

Кроме того, самая низкая ожидаемая продолжительность жизни украинский наблюдалась в 1995-м — 66,79 лет. В частности, для мужчин — 61,22, а для женщин — 72,54.

Всего за 30 лет население Украины сократилось примерно на 10 млн человек.

Так, в 1990 году в стране было 51 556,5 тыс. постоянных жителей, а в 2020 году — 41 732,8 тыс.

Рост смертности в Украине

В Украине в марте зафиксировали наибольшее количество летальных случаев за все время пандемии коронавируса — 8 104 смерти. По сравнению с февралем это прыжок более чем в 2,5 раза.

Всего в марте умерло 64 938 украинцев, то есть за месяц общая смертность возросла на 26%.

Подробнее об уровне смертности в Украине, и как на него повлиял коронавирус — читайте на Фактах ICTV.