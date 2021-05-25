ВНО по английскому языку 25 мая сдали 129 073 украинца. Это – 88,2% от общего количества зарегистрированных для участия в тестировании.

60 участников ВНО не допустили к пунктам тестирования из-за опоздания или отсутствия документа, удостоверяющего личность.

Пятеро не смогли сдать ВНО из-за того, что у них обнаружили признаки острого респираторного заболевания.

78 человек прекратили работу над тестом досрочно из-за нарушения процедуры проведения ВНО.

Больше всего участников ВНО по английскому языку зафиксировали в Тернопольской области – 91,12%, меньше всего – в Черновицкой области – 82,95%.

Те участники, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по независящим от их действий или воли причинам, могут зарегистрироваться в дополнительной сессии.

Для этого необходимо в течение пяти рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Результаты внешнего независимого тестирования по английскому языку объявят до 18 июня.

28 мая состоится тестирование основной сессии ВНО-2021 по математике.

Дополнительная сессия ВНО 2021

До 15 июня в Украине продлится основная сессия ВНО 2021.

Для тех лиц, которые не смогут принять в ней участие по уважительным причинам, с 29 июня по 16 июля будет проводиться дополнительная сессия.

Ознакомиться с графиком дополнительной сессии ВНО 2021 можно в материале Фактов ICTV.