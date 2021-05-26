Киберполиция пояснила, что изменит закон о криптовалюте

Киберполиция выступает за легализацию криптовалюты в Украине, так как это не только даст дополнительные поступления в бюджет, но и поможет эффективно отслеживать незаконные операции.

По словам главы департамента киберполиции Александра Гринчака, почти все преступления, включая убийства, вымогательство, похищение и продажу наркотиков можно связать с криптовалютой.

Также Гринчак отметил, что криптовалютой пользуется почти весь теневой рынок в Украине, так как она почти никак не регулируется.

— Мы за то, чтобы легализовать и перевести криптовалюту в правовое поле. Во-первых, мы наполняем бюджет, а, во-вторых, более эффективно отслеживаем незаконные операции с криптовалютой, — рассказал глава департамента.

Законопроект №3637 о виртуальных активах в Верховной Раде зарегистрировали еще в прошлом году, а в декабре он был принят в первом чтении. В конце апреля Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект во втором чтении и за основу.

Украли 10 млн благодаря мошенничеству

Киберполиция разоблачила преступников, которые обманули украинцев на 10 млн грн используя схему с перевыпуском SIM-карт.

Мошенники покупали личные данные мобильных операторов и банков на хакерских форумах в DarkNet и меняли финансовый номер пользователей, чтобы получить доступ к их счетам.