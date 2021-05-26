В киберполиции рассказали, какие схемы проворачивают мошенники из тюрем для того, чтобы обмануть украинцев. Помимо звонков, во время которых они представляются сотрудниками банков, родственниками, махинаторы разработали и другие способы.

Среди них — фейковые интернет-магазины, через которые они продают несуществующие товары, рассказал глава Департамента киберполиции Александр Гринчак.

— Процессы там хорошо настроены, у них есть даже свои психологи, которые помогают грамотно провернуть аферу и продать несуществующий товар, — отметил Александр Гринчак.

По его словам, недавно такую группу разоблачили во Львовском регионе.

— У них был “смотрящий”, который на зоне распределял роли и в целом организовывал преступную схему. Он непосредственно получал денежные средства, полученные незаконным путем. Естественно, смотрители тоже получали какой-то процент. Через телефонные звонки выманивали данные банковских карт, а на свободе их пособники — “дропы” — снимали с них деньги, — добавил Гринчак.

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Такие схемы наносят ущерб в миллионы гривен. При этом после каждого подобного случая гражданам важно обращаться в полицию, иначе с такими мошенниками не выйдет бороться.

— И тут опять вопрос о доверии: если граждане обращаются в полицию, то мы быстрее задерживаем таких преступников. Мы определяем номер телефона и карточные реквизиты, даже если это касается криптовалюты. Когда мы об этом узнаем раньше, то, естественно, время работы такой группы уменьшается, — подвел итог глава киберполиции.

Защита киберпространства Украины

В Украине хотят создать кибервойска.

Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский.

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