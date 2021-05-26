Стало известно, как будет происходить переход к получению пенсии на карту

Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет проходить постепенно. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Правительство поддержало соответствующее решение, — говорится в сообщении в Telegram-канале Шмыгаля.

Также премьер отметил, что доставка пенсий должна проходить максимально комфортно для людей, а переход на карточную форму должен реализовываться как право людей, а не обязательства.

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц. Для этого проведут конкурсы среди поставщиков услуг для доставки пенсий.

По результатам 2020 года Укрпочта получила 160 млн грн прибыли, однако убыток компании за первый квартал 2021 года составляет 128 млн грн.

В компании предупреждают о 700 млн грн убытков в этом году из-за перевода пенсионеров на банковские карточки для получения выплат.

Накопительная пенсия

Накопительная пенсионная система, которая может заработать уже в 2021 году, не будет распространяться на сегодняшних пенсионеров и украинцев, которые выйдут на пенсию в ближайшие десять лет.

Сейчас в Украине действует первый (солидарный) уровень пенсионной системы, когда работающие граждане обеспечивают пенсионеров.

Второй (накопительный) уровень предполагает, что каждый сам будет откладывать деньги на так называемую вторую пенсию.