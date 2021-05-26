Закрытие авиасообщения с Беларусью: в ГПСУ оценили последствия

Прекращение авиасообщения с Беларусью не сильно отразится на всей приграничной инфраструктуре страны.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко оценил последствия такого решения.

— Мы понимаем, что это осложняет жизнь сознательных граждан, но другого выхода нет. Сказать, что это критично повлияет на всю пограничную инфраструктуру я не могу, — отметил Сергей Дейнеко.

По его словам, до этого осуществлялось около 80 авиарейсов в неделю, в основном — из аэропортов Борисполь, Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Львов. Общий пассажиропоток в неделю — около 6 тыс. человек.

Кроме того, за прошлый год на совместном с Республикой Беларусь участке границы пограничники оформили на въезд и на выезд около 1,9 млн граждан. В связи с этим автомобильные пункты пропуска справятся с прогнозируемым нагрузкой.

Прекращение авиасообщения с Беларусью

26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Однако белорусско-украинская наземная граница будет открытой.

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