Погода в Украине на 28 мая — до 28 тепла и грозы

Погода в Украине 28 мая будет теплой, но почти во всех областях ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра достигнет 5-10 метров за секунду.

Подробнее о погоде в Украине на 28 мая — в материале Фактов ICTV.

На Юге синоптики прогнозируют самую высокую температуру. Днем в регионе ​​термометры покажут до 28°, а ночью ожидается 13-17°.

На Востоке будет похожая температурная ситуация. Днем также прогнозируют до 28°, а ночью от 13 до 15°.

В Центре ночью будет прохладнее — до 10° ночью, а днем ​​ожидается 27°.

На Севере без гроз, но возможны дожди. Днем ожидается до 25°, а ночью в пределах до 13-15°.

На Западе будет прохладнее, чем в других регионах. Днем столбики термометров покажут до 20°, а ночью в среднем ожидается 11°.

В Киеве синоптики прогнозируют дожди с грозами: до 23° днем, а ночью будет 14°.

Прогноз погоды на май

Согласно прогнозам синоптиков, средняя месячная температура прогнозируется на уровне 15-18°, в горах — 11-13°. Так, погода в мае в Украине будет ожидаемо теплой.

Эти показатели на 1-1,5° выше средних многолетних значений.