Людям, которые уже перенесли коронавирусную болезнь, не стоит откладывать вакцинацию более чем на три месяца, рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

Также врач отметила, что для вакцинации не требуется никакой медикаментозной подготовки, но можно купить жаропонижающие препараты, на случай температурной реакции на прививку.

По словам Булавиновой, если вы болели насморком, то вакцинироваться можно сразу после выздоровления, а если перенесли Covid-19, то надо подождать от одного до трех месяцев.

— Дольше чем на три месяца я бы не откладывала вакцинацию, так как можно заболеть Covid-19 повторно. Тем более что появляются новые штаммы, — отметила эксперт.

Булавинова подчеркнула, что вакцинация после уже перенесенной болезни не ухудшит ваше состояние, а иммунитет после коронавируса сохраняется до восьми месяцев, по последним исследованиям.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают Украину как партнера для поставки и производства вакцин.

По словам Ляшко, об этом ему рассказали временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, а также представители международных организаций.