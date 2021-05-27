27 мая у станции метро Лыбидская в Киеве произошел прорыв водопровода. Из-за ремонтных работ проезд на улице Антоновича временно перекрыт. Патрульная полиция Киева обнародовала схему объезда возле метро Лыбидская.

Прорыв воды на Лыбидской — схема объезда

Из-за аварии общественный транспорт временно изменил схему движения, а на дорогах образовались масштабные пробки. На месте аварии сейчас работают коммунальщики. В КГГА сообщили, что ремонтные работы могут завершиться в течение суток.

Прорыв водопровода на Лыбидской

Прорыв воды возле метро Лыбидская произошел в обед 27 мая. Из-за повреждения сети возле ТЦ Ocean Plaza образовались лужи.

Известно, что труба, которая прорвалась, была введена в эксплуатацию еще в 1987 году.

Кроме того, это не первый случай повреждения теплосети — в январе 2020 года случилась похожая ситуация. Тогда горячей водой затопило дорогу, а также торговый центр Ocean Plazа.