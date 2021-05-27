США рассматривают возможность производства вакцин в Украине — Ляшко

Соединенные Штаты Америки рассматривают Украину для сотрудничества по поставкам и производству вакцин, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что 27 мая провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, а также представителями международных организаций.
По словам Ляшко, одной из главных тем встречи был трансфер технологий для производства вакцин на украинских мощностях.
— Посольство США сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственному производству вакцин, — отметил министр.
Также на встрече обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
Вакцинация от Covid-19
29 мая на футбольном стадионе Арена Львов откроется и начнет работу первый в Украине центр вакцинации населения.
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий и отметил, что жители, которые записались на вакцинацию через приложение Действие смогут сделать его там.
Источник: Виктор Ляшко