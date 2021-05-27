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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

США рассматривают возможность производства вакцин в Украине — Ляшко

США рассматривают возможность производства вакцин в Украине — Ляшко

Соединенные Штаты Америки рассматривают Украину для сотрудничества по поставкам и производству вакцин, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко отметил, что 27 мая провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, а также представителями международных организаций.

По словам Ляшко, одной из главных тем встречи был трансфер технологий для производства вакцин на украинских мощностях.

— Посольство США сообщило о возможности сотрудничества по поставкам и собственному производству вакцин, — отметил министр.

Также на встрече обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Вакцинация от Covid-19

29 мая на футбольном стадионе Арена Львов откроется и начнет работу первый в Украине центр вакцинации населения.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий и отметил, что жители, которые записались на вакцинацию через приложение Действие смогут сделать его там.

Источник: Виктор Ляшко

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