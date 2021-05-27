Стало известно, когда Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину

Украинские православные верующие с нетерпением ожидают визита Вселенского патриарха Варфоломея уже в конце августа.

Он примет участие в официальной части празднования 30-летия независимости Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

27 мая он провел встречу с епископом Константинопольской православной церкви Халкидонским Эммануилом.

Митрополит убежден, что визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину пройдет на высоком уровне.

Также епископ Эммануил добавил, что Константинопольская православная церковь молится за завершение войны в Донбассе и мир в Украине.

Зато Андрей Ермак заверил, что президент Зеленский не использует церковь в политических целях, а все конфессии, представленные в Украине, чувствуют себя свободно и независимо.

30-летия независимости Украины

Во время последней пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, как будет проходить празднование 30-летия Дня независимости Украины.

Он отметил, что большой праздник независимости продлится три дня.

22 августа состоится премия, которая будет отмечать великих украинцев.

23 августа, на День флага Украины, во всех областных центрах поднимут крупные государственные флаги. Кроме этого, состоится классический концерт в Оперном театре.

24 августа в Украине состоится сразу два военных парада — в Киеве и Одессе, а вечером на столичном стадионе Олимпийский пройдет большой концерт украинских звезд.