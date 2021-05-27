Летом 2021 года в Украине стоит ждать улучшения ситуации с коронавирусом.

Такой прогноз озвучил иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.

— Летом, скорее всего, будет ситуация такая же, как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных также будет уменьшаться. У нас будет перерыв до осени, — считает Федор Лапий.

При этом не стоит ждать, что все карантинные ограничения из-за этого в стране будут отменены.

— Придерживаться дистанции, пользоваться медицинской маской и чистые руки. Эти правила никто не отменял. Также никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах — в кафе, ресторанах, — добавил он.

Коронавирус в Украине

По сравнению с мартом и апрелем в мае в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом.

В стране фиксируют меньшее количество больных.

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