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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Самоубийств больше, чем за весь 2020: почему подростки идут на суицид

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В Украине за четыре месяца 2021 года зафиксировано 126 случаев самоубийств или попыток суицида среди детей и подростков. Чаще всего причинами этого становятся ссоры с родителями и буллинг со стороны сверстников.

О такой неутешительной статистике сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

— Обеспокоенная частыми трагическими случаями, в частности суицидами, которые в последнее время случаются среди детей и подростков, — заявила она.

Как отметила омбудсмен, за 2020 год в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств.

Однако за четыре месяца этого года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев.

По словам Денисовой, причины и обстоятельства попыток самоубийств бывают разные: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, издевательства и травля со стороны сверстников, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.

Поэтому она призвала центральные органы исполнительной власти объединить свои усилия для предупреждения трагических случаев и раннего выявления семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В то же время омбудсмен обратилась к руководителям органов опеки и к соцслужбам с требованием ответственно относиться к выполнению своих полномочий по защите прав детей.

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Самоубийства в Украине

Накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в 2021 году в стране наблюдается резкое увеличение количества попыток самоубийства среди подростков.

Также она обратила внимание на уровень тяжких преступлений совершенных против детей. В частности, это умышленные убийства, покушения и изнасилования.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Depositphotos

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