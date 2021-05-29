За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 3 096 человек, а с начала пандемии по состоянию на утро субботы, 29 мая 2021 года, диагноз был подтвержден у 2 199 096.
За 24 часа Covid-19 диагностировали у 144 детей и 55 медицинских работников.
Всего в Украине от вируса умерли 50 388 человек, из них 156 летальных случаев за вчера. Преодолеть последствия заболевания удалось 2 030 415 людям, за сутки — 10 199.
За время пандемии в Украине провели 10 156 756 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 50 388.
Ситуация с коронавирусом в регионах
За минувший день больше всего подтвержденных случаев было зафиксировано в Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 58;
- Волынская область — 87;
- Днепропетровская область — 261;
- Донецкая область — 120;
- Житомирская область — 77;
- Закарпатская область — 62;
- Запорожская область — 170;
- Ивано-Франковская область — 65;
- Киевская область — 197;
- Кировоградская область — 31;
- Луганская область — 31;
- Львовская область — 231;
- Николаевская область — 141;
- Одесская область — 167;
- Полтавская область — 106;
- Ровенская область — 156;
- Сумская область — 106;
- Тернопольская область — 57;
- Харьковская область — 169;
- Херсонская область — 77;
- Хмельницкая область — 76;
- Черкасская область — 129;
- Черновицкая область — 62;
- Черниговская область — 83.
Новые данные США о происхождении коронавируса
Американская разведка получила новые данные о том, откуда появился коронавирус.
При этом спецслужбы США все еще пытаются установить, появился ли вирус из лаборатории, или же в результате контакта человека с животными.
Для этого они используют компьютерные мощности.