За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 3 096 человек, а с начала пандемии по состоянию на утро субботы, 29 мая 2021 года, диагноз был подтвержден у 2 199 096.

За 24 часа Covid-19 диагностировали у 144 детей и 55 медицинских работников.

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Всего в Украине от вируса умерли 50 388 человек, из них 156 летальных случаев за вчера. Преодолеть последствия заболевания удалось 2 030 415 людям, за сутки — 10 199.

За время пандемии в Украине провели 10 156 756 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 50 388.

Ситуация с коронавирусом в регионах

За минувший день больше всего подтвержденных случаев было зафиксировано в Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Статистика:

Винницкая область — 58;

Волынская область — 87;

Днепропетровская область — 261;

Донецкая область — 120;

Житомирская область — 77;

Закарпатская область — 62;

Запорожская область — 170;

Ивано-Франковская область — 65;

Киевская область — 197;

Кировоградская область — 31;

Луганская область — 31;

Львовская область — 231;

Николаевская область — 141;

Одесская область — 167;

Полтавская область — 106;

Ровенская область — 156;

Сумская область — 106;

Тернопольская область — 57;

Харьковская область — 169;

Херсонская область — 77;

Хмельницкая область — 76;

Черкасская область — 129;

Черновицкая область — 62;

Черниговская область — 83.

Новые данные США о происхождении коронавируса

Американская разведка получила новые данные о том, откуда появился коронавирус.

При этом спецслужбы США все еще пытаются установить, появился ли вирус из лаборатории, или же в результате контакта человека с животными.

Для этого они используют компьютерные мощности.