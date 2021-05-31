Несмотря на то, что суточное количество новых случаев коронавируса уменьшилось, в июне Украина все еще продолжит жить в условиях адаптивного карантина.

В то же время первый месяц лета особенно напряженным окажется для абитуриентов, ведь они продолжат сдавать внешнее независимое оценивание.

Что изменится в Украине с 1 июня 2021 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине, введенный еще с февраля, будет действовать до 30 июня включительно. Это значит, что до конца месяца страну все еще будут делить на четыре уровня эпидопасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Сейчас все области Украины находятся в желтой зоне карантина. Поэтому в этих регионах продолжают действовать ограничения, установленные Кабмином еще 24 февраля.

Среди прочего они предусматривают, что до 30 июня запрещено быть в общественных местах и ​​транспорте без маски, а на улице — без документов, удостоверяющих личность.

Также желтый уровень эпидопасности предусматривает, что кинотеатры и театры могут работать только с заполненностью 50% мест. До сих пор действуют определенные ограничения для заведений общественного питания. Им все еще запрещено работать с 00.00 до 07.00.

В то же время министр культуры Александр Ткаченко отметил, что в Украине уже в ближайшее время могут смягчить карантин. В частности, хотят снять ограничения по времени для кафе, ресторанов и расширить возможности для проведения концертных и массовых культурных мероприятий.

Цены на газ и электричество

До 30 апреля 2022 года для украинцев будут действовать годовые цены на газ, установленные поставщиками. На них автоматически перевели всех потребителей. Хотя по желанию можно продолжать пользоваться месячным тарифом.

В целом поставщики газа не снизили установленные годовые тарифы с 1 июня. Поэтому они колеблются в пределах 7,8-13,5 грн за куб. м.

А вот ситуация со стоимостью месячных тарифов на первый месяц лета несколько другая. Так, больше всего выросли тарифы на июнь в ООО Херсонская областная энергоснабжающая компания — до 11,89 за куб. м.

Кто еще повысил месячные тарифы на июнь:

ООО Житомирская областная энергоснабжающая компания — 11,77 грн (в мае — 10,5 грн)

ООО Хмельницкэнергозбыт — 11,5 грн (в мае — 9,6 грн);

ООО Газпромпостач — 11,2 грн (в мае — 10,2 грн)

ООО Волыньэлектрозбыт — 8,89 грн (в мае — 7,98 грн);

ООО Закарпатэнерго — 8,88 грн (в мае — 7,98 грн);

ООО Гласкомерц — 11 грн (в мае — 10 грн).

Читайте КиевГазЭнерджи обнародовал годовой тариф на газ

Но ряд компаний, среди которых ООО Нафтогаз Украины, Луганскгаз Сбыт, ЭРУ трейдинг, Мегаватт Энергосервисная компания, вообще отказались от тарифов на месяц и оставили только годовой.

Тариф на электроэнергию

В то же время с 1 июня цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-час. Этот тариф будет действовать до 30 июня.

Перерасчет пенсий

С 1 июня в Украине пересчитают пенсии работающим гражданам. Это сделают автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

На перерасчет выплат претендуют украинцы, которые после назначения пенсии:

продолжали работать и имеют не менее 24 месяцев страхового стажа;

получили менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Соцвыплаты для работающих пенсионеров, будут рассчитывать по формуле:

средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Согласно формуле трудовой стаж считается в процентах (1 год — это 1%). Именно к нему засчитают все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.

Электронные больничные

В Украине с 1 июня в тестовом режиме начнет работать система электронных больничных. Ее запустят в пилотном формате в 200 больницах. Полноценно система заработает с 1 сентября.

Сначала электронные больничные будут действовать вместе с бумажным документом. Но э-больничный смогут получить только те пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.

Цены на бензин и курс валют

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что введение правительством государственного регулирования цен на топливо способствовало стабилизации цен. Но не исключено, что в июне они снова вырастут.

Однако эксперт убежден: даже если топливо подорожает, то максимум до 2 грн за литр.

Также экономист отмечает, что курс гривны в июне будет стабильным. По оценкам Александра Хмелевского, доллар будет стоить в диапазоне 27,35-28 грн, а евро — в пределах 33-35 грн.

Основная сессия ВНО

В июне будущие абитуриенты продолжат сдавать внешнее независимое оценивание. Так, уже 1 числа они будут писать тест по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе, который является обязательным.

Кроме этого, абитуриенты будут сдавать ВНО по следующим предметам:

4 июня — история Украины;

7 июня — физика;

10 июня — биология;

15 июня — география.

Регистрация на ЕВЭ

Если вы планируете поступать на магистратуру, то до 3 июня еще есть возможность зарегистрироваться для участия в едином вступительном экзамене по иностранному языку (ЕВЭ) и едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ).

Основная сессия единого вступительного экзамена запланирована на 30 июня, а единого профессионального вступительного экзамена — на 2 июля. Напомним, что ЕПВИ сдают только абитуриенты на специальности Право и Международное право.

Документы для участия в ЕВЭ:

заполненное заявление-анкета;

документ, удостоверяющий личность;

фотографии для документов (цветные или черно-белые);

учетная карточка налогоплательщика;

справка, выданная по месту учебы о плановом завершении обучения и получении диплома в год поступления;

документ о полученной степени высшего образования (для лиц, которые закончили обучение в прошлые годы);

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых условий для сдачи экзаменов).

Если абитуриент подает документы не лично, а онлайн, то он должен в сроки, отведенные для регистрации, отправить на официальный электронный адрес приемной комиссии их сканированные копии.

Ограничение движения для грузовиков

С 1 июня в Украине начнут действовать сезонные правила для крупногабаритного транспорта. Они вводятся ежегодно в начале летнего сезона, чтобы сохранить автомобильные дороги общего пользования.

Движение грузовиков фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн могут ограничивать, если днем ​​температура воздуха будет составлять +28°C и выше.

Но это правило не распространяется на грузовики, которые:

перевозят опасные и скоропортящиеся продукты;

перевозят живых животных и птицу;

перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Подорожание проезда в Виннице

В Виннице с 1 июня 2021 года до 10 грн подорожает проезд в маршрутных такси.

В то же время тариф в размере 12 грн за одну поездку будут платить жители присоединенных к Виннице общин на маршрутах №30А и №30Б, а также на маршруте №25н, который перевозит пассажиров с 22.00 до 6.00.

Болгария для украинцев

Болгария установила новые правила въезда для иностранцев, которые будут действовать с 1 июня по 31 июля. Поэтому теперь туристам нужно иметь один из следующих документов:

Сертификат вакцинации, который свидетельствует о том, что человек получил необходимое количество доз препарата. Кроме того с момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней. Справка о получении отрицательного Covid-теста. Тест методом ПЦР нужно сделать за 72 ч, тест на антиген — за 48. Документ о том, что человек переболел коронавирусом. Но от указанной в документе даты проведения исследования должно пройти от 15 до 180 дней.

Выходные в июне

В июне у украинцев будут дополнительные выходные за счет одного государственного и одного церковного праздника. Так, не придется работать два понедельника — 21 и 28 июня, поскольку в воскресенье, 20 числа, в Украине будут отмечать День Святой Троицы, а 28-го — День Конституции Украины.

Больше о том, сколько будут отдыхать украинцы в июне — читайте в нашем материале.