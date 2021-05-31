У народного артиста Украины и экс-кандидата в меры Одессы Олега Филимонова умер 15-летний внук.
Эван Григор играл на школьной площадке в баскетбол 30 мая, но внезапно ему стало плохо. Врачи пытались реанимировать парня более получаса, однако спасти юношу не удалось.
— Друзья , у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе, — написал Филимонов в Facebook.
Трагедия произошла на спортивной площадке школы № 84. По предварительным данным, у Эвана остановилось сердце.
Смерть Андрея Бешты
30 мая стало известно, что бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер. Он был послом Украины в Таиланде с 2016 года, однако в апреле 2021 года на сайте Офиса президента вышел указ об его увольнении.
По словам его сына, Бешта лег спать вечером в субботу. В 4.30 утра воскресенья у него началась рвота, затем он потерял сознание и вскоре умер.
Фото: Олег Филимонов