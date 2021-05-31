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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Киеве на лето закроют движение скоростного трамвая на Борщаговку

трамваї Києва

В Киеве со 2 июня до 15 августа закрывают движение скоростного трамвая от станции Старовокзальная до станции Гната Юры. Трамвайное движение закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской Соломенского района.

По информации Киевской городской госадминистрации, на этой улице запланировано устроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

На время выполнения работ изменят работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. О соответствующих изменениях сообщат позже.

Заказчиком капитального ремонта есть коммунальная корпорация Киевавтодор.

По данным КП Киевпастранс, закроют движение трамваев №1 и №3.

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Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец сообщил, что подорожание проезда в общественном транспорте Киева таки будет, но оно не превышает 20 грн.

По его словам, сейчас из столичного бюджета вынуждены компенсировать миллиардные убытки коммунальным перевозчикам, которые работают себе в убыток.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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