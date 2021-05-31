В российской колонии травят украинца Лимешка из-за принятия ислама — омбудсмен

Удерживаемый в российской колонии гражданин Украины Геннадий Лимешко подвергается систематической травле со стороны работников исправительного учреждения из-за принятие ислама.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

— Незаконно осужденный Геннадий Лимешко, отбывающий наказание в “ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю”, подвергается систематической травле со стороны работников исправительного учреждения, где он содержится, — объяснила она.

По словам омбудсмена, работники колонии оказывают на Геннадия психологическое давление из-за того, что он принял ислам.

Как добавила Денисова, с их стороны звучат угрозы, что после отбывания срока заключения, мужчину отправят воевать в Сирию, поскольку он, якобы поддерживает терроризм и ИГИЛ.

Кроме того, работники колонии безосновательно забирают у него разрешенные вещи и одежду.

— Предвзятое отношение и издевательства приводит к ухудшению психоэмоционального состояния Геннадия, — отметила омбудсмен.

Поэтому Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины.

Геннадия Лимешко задержали российские правоохранители в августе 2017 года. Его осудили в мая 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Осуждение в Крыму

Недавно в Крыму незаконно осудили украинца Ивана Яцкина. Так называемый Верховный суд Крыма объявил ему приговор за то, что он якобы передавал Украине секретные данные РФ.

Ивана Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова