Погода на 2 июня в Украине – прогноз погоды на завтра

В среду, 2 июня, в Украине синоптики прогнозируют сильные дожди и ветра во всех регионах. Кроме того, на Востоке местами ожидаются грозы.

Ветер — северо-восточный, его скорость будет достигать от 5 до 12 м/с днем и ночью.

Так, на Востоке ожидаются сильные ветры с грозами в течение дня. Днем столбики термометров поднимутся до +21, а ночью опустятся до +14.

В западных областях пройдут умеренные дожди, а день будет мрачным и холодным. Температура будет колебаться в пределах +15…+18 днем и +6…+8 ночью.

На Севере также ожидается дождливая погода и переменная облачность. Температура воздуха составит от +17 до +19 днем и от +8 до +10 ночью.

В южных областях пройдут значительные дожди и сильные ветры. Температура будет колебаться +18…+20 днем и +11…+13 ночью.

Кроме того, в Киеве 2 июня синоптики прогнозируют пасмурную и влажную погоду с умеренными дождями. Дневная температура составит от +15 до +17, ночная — от +9 до +11.

Погода летом в Украине

Лето в Украине 2021 года будет жарким. Температура воздуха может достигать 40 градусов тепла.

По данным Укргидромедцентра, в июле и августе температура воздуха будет значительно выше нормы. В частности, большое количество дней она будет достигать 30-35 градусов тепла.

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