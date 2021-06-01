Лисицин Павел о важности развитой инфраструктуры для логистической компании

Развитая транспортная инфраструктура является основной для успешной работы логистической компании и ее партнеров.

По словам Павла Лисицина, речь идет о качественных и современных автомобильных дорогах, модернизированном железнодорожном транспорте и путях, возможности транспортировать груз речным транспортом (как альтернатива авто и железной дороге), а также работе портовых терминалов.

Благодаря такой синергии клиенты могут быть уверены в том, что их груз доставят с соблюдением требуемых сроков в полной сохранности.

По словам президента Евротерминала Павла Лисицина, за последние несколько лет Украина сделала значительные успехи в развитии каждого из направлений.

Бум на строительство дорог

С приходом новой власти автомобильные дороги в стране начали строиться еще активнее и уже сегодня видны значительные улучшения. В 2020 году Укравтодор построил и отремонтировал 4 500 км дорог, планы на этот год — сделать не меньше.

— Радует тот факт, что особое внимание уделяется припортовым регионам страны. В процессе реализации — программа по строительству бетонных дорог. Одна из них уже построена в Николаевском регионе, — отмечает Павел Лисицин.

Ускорить оборот вагонов

Львиную долю в перевозках грузов по Украине занимает железнодорожный транспорт. Крупные партии, которые идут на экспорт через морские порты, выгодно отправлять именно по рельсам.

Однако Укрзализныця традиционно проигрывала в скорости доставки. Нехватка локомотивов, которая приводила к низкой оборачиваемости вагонов, часто являлась причиной задержки грузов.

— По итогам прошлого года Укрзализныце удалось сократить оборот вагонов до рекордных показателей — шесть суток. Что впоследствии позитивно сказалось на всей логистической цепочке грузов, — говорит Павел Лисицин.

Запустить реку

В прошлом году Верховная Рада приняла законопроект О внутреннем водном транспорте, тем самым дав толчок для развития альтернативного способа перевозки грузов. Еще 20 лет назад объемы перевозок грузов по рекам в Украине составляли более 35 млн т в год.

Сегодня этот показатель — около 16 млн т грузов за год. Среди основных видов грузов, которые перевозятся по рекам — уголь, строительные материалы, металлопродукция, руда и зерновые.

— Украина имеет значительный потенциал для развития речного транспорта. Перевозка баржами может стать хорошей альтернативой автомобилям, и позволит не только удешевить логистику, но и сохранить дороги, — говорит президент Евротерминала Павел Лисицин.

Модернизировать перевалку

Заключающий этап логистики экспортных грузов — перевалка в портах. Исторически сложилось так, что часть терминалов в Украине принадлежит государству, другая часть — частным инвесторам.

— В планах государства — отдать как можно большее количество госстивидоров в управление бизнесу через механизм приватизации или концессии. Первые проекты в портах Херсон и Ольвия уже реализовали, — говорит Павел Лисицин.

За последние годы бизнес уже не раз доказал, что является более эффективным при работе с грузами. По словам Павла Лисицина, частники могут позволить себе больше инвестировать в технологии и развитие, быть более гибкими и менее бюрократизированными.

Все это влияет на показатели эффективности работы терминалов. Сегодня частники переваливают больше груза, чем государственные стивидоры.