МОН рассматривает обязательную вакцинацию для учителей

В Украине в будущем могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников образования для допуска к профессии.

Такое мнение высказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время выступления на всеукраинском форуме Украина.30 Образование и наука.

— Сейчас нет инструментов принудительной вакцинации. Однако в рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности. Например, как у поваров есть обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии, — объяснил министр.

По его словам, сегодня в Европу на отдых пускают только вакцинированных людей. Ведь это очень важно для безопасности общества.

Поэтому, как считает Шкарлет, не исключение, что и допуском к образовательной деятельности станет обязательная вакцинация.

Он отметил, что 65% населения Украины — это образовательная община.

В то же время он сказал, что некоторые из педагогов имеют противопоказания к прививке.

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Вакцинация работников образования

На днях Сергея Шкарлет сообщил, что в Украине на вакцинацию против коронавируса записались лишь 32% работников сферы образования.

Он добавил, что сейчас прививки получили уже 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, участвующих в организации ВНО. Они вакцинировались препаратом Pfizer/BioNTech.