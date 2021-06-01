Легендарный украинский миротворец, полковник ВСУ Николай Верхогляд умер в госпитале 30 мая от тяжелой формы Covid-19. Ему было 66 лет.

В начале 90-х Верхогляд командовал украинским миротворческим контингентом в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Армия боснийских сербов уничтожила 8 тыс. местных мусульман в Сребренице. На очереди должна была стать резня в анклаве Жепа. Люди выжили благодаря украинскому офицеру, который лично убедил генерала Ратко Младича не стрелять.

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма выразил соболезнования в связи с преждевременной смертью Николая Верхогляда, которого знал лично.

— Он был одним из тех, чьи умения и мужество закладывали фундамент украинской армии, кто закалял ее боевой опыт задолго до того, как война пришла на нашу землю. Полковник Верхогляд должен остаться в истории Европы как участник драматических событий лета 1995 года, когда Украина не дала осуществить на континенте акт самого масштабного со времен Второй мировой войны геноцида, — отметил Кучма.

По его словам, через несколько дней после резни в Сребренице украинские миротворцы в Боснии и Герцеговине отказались бросить на произвол судьбы жителей мусульманского анклава, которому грозила такая же страшная участь.

— И именно украинский полковник Верхогляд был на острие напряженных и опасных переговоров с военным руководством боснийских сербов, в результате которых были спасены более 10 тыс. мусульман. Под защитой наших солдат они эвакуировались через зеленый коридор, который Николай Верхогляд “выбил” из пресловутого главаря сербов Ратко Младича, — вспоминает Кучма те события.

Факты ICTV два года назад писали о малоизвестном и незаслуженно забытом подвиге украинских героев во время войны на Балканах.

А сам Николай Верхогляд рассказывал о тех кровавых событиях и о том, как он без оружия и бронежилета пошел на встречу с генералом Младичем, которого впоследствии Гаагский трибунал признал военным преступником.