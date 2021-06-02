В 2021 году в Украине запланировано строительство около 500 объектов социальной инфраструктуры для поддержки и развития молодого поколения украинцев. Их построят в рамках программы Большое строительство.

Так, в текущем году планируется построить или восстановить 95 школ, 70 садов, 80 спортивных объектов и обустроить почти 200 амбулаторий. Всего — около 500 объектов.

Эти объекты построят с целью создания благоприятных условий для интеллектуального, культурного и физического развития детей.

Также часть средств будет выделена на создание безопасной и безбарьерной образовательной среды.

День защиты детей

Сегодня в Украине и мире отмечают День защиты детей.

В 1925 году впервые заявили о правах детей — запрете детского труда, рабства и проституции несовершеннолетних. В 1950 году ООН объявила 1 июня днем ​​защиты прав, жизни и здоровья детей.

Детальнее об истории Дня защиты детей читайте на Фактах ICTV.